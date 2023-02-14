Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов дал совет Бакаеву

14 Февраля 2023 • 11:53 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов, который является болельщиком «Зенита», дал совет полузащитнику команды Зелимхану Бакаеву.

После летнего перехода в «Зенит» Зелимхан Бакаев принял участие в 20 матчах питерской команды. В них полузащитник записал на свой счёт один забитый гол.

«Бакаеву нужно восстановить свои качества, за которые его взяли в «Зенит». Он быстро принимал решения. Зелимхану нужно блуждать по всему полю, а не ждать, когда дадут пас. Малком работает по всему полю, пусть учится у него. Плюс Бакаеву нужно хорошо подготовиться физически», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В настоящий момент «Зенит» готовится ко второй части сезона 2022/2023 на сборах в ОАЭ. После семнадцати сыгранных туров чемпионата России питерцы располагаются на вершине турнирной таблицы. Второй «Спартак» «сине-бело-голубые» опережают на шесть зачётных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
11:53 · Россия. Премьер-лига
​Орлов дал совет Бакаеву
11:41 · Россия. Премьер-лига
​Пента-трик Сергеева помог «Зениту» разнести «Дубай Сити»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий объяснил, зачем Дзюба «Локомотиву»
11:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Коньяспоре» отреагировали на новость об интересе к Полозу
11:13 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Жирков - один из лучших левоногих футболистов в России»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана ответил на вопрос об интересе к игроку «Зенита» из Европы
11:00 · Россия. Премьер-лига
В «Шиннике» высказались о драке с украинскими футболистами
10:54 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав отреагировал на уход Жиркова из футбола
09:14 · Россия. Премьер-лига
«Везде была только эта бабёнка»: Ловчев резко высказался о Зареме Салиховой
07:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает опрометчивым продление контракта с Абаскалем
07:30 · Россия. Первая лига
Ширяев: «Рубин» стремится вернуться в РПЛ»
07:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартак»? Не ориентируйтесь на предсезонку»
01:21 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев сравнил работу Бердыева в «Ростове» и «Сочи»
01:11 · Россия. Премьер-лига
СМИ: Бабаев повлиял на процедуру получения Fan ID
01:01 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» были против перехода Бакаева
Все новости
Рекомендуем