​Орлов дал совет Бакаеву

Известный комментатор Геннадий Орлов, который является болельщиком «Зенита», дал совет полузащитнику команды Зелимхану Бакаеву.

После летнего перехода в «Зенит» Зелимхан Бакаев принял участие в 20 матчах питерской команды. В них полузащитник записал на свой счёт один забитый гол.

«Бакаеву нужно восстановить свои качества, за которые его взяли в «Зенит». Он быстро принимал решения. Зелимхану нужно блуждать по всему полю, а не ждать, когда дадут пас. Малком работает по всему полю, пусть учится у него. Плюс Бакаеву нужно хорошо подготовиться физически», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В настоящий момент «Зенит» готовится ко второй части сезона 2022/2023 на сборах в ОАЭ. После семнадцати сыгранных туров чемпионата России питерцы располагаются на вершине турнирной таблицы. Второй «Спартак» «сине-бело-голубые» опережают на шесть зачётных баллов.