​Пента-трик Сергеева помог «Зениту» разнести «Дубай Сити»

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Зенит» во вторник утром проводил товарищеский матч против «Дубай Сити». Команда Сергея Семака не испытала никаких проблем с этим соперником и отпраздновала крупную победу со счётом 8:0.

Главным героем поединка стал нападающий Иван Сергеев – он записал на свой счёт пента-трик, забив пять раз. Ещё по голу на свои счета записали Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт уже 25 февраля. Команда Сергея Семака будет играть против «Волги» из Ульяновска на выезде в рамках Фонбет Кубка России.