​Пента-трик Сергеева помог «Зениту» разнести «Дубай Сити»

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Зенит» во вторник утром проводил товарищеский матч против «Дубай Сити». Команда Сергея Семака не испытала никаких проблем с этим соперником и отпраздновала крупную победу со счётом 8:0.
Главным героем поединка стал нападающий Иван Сергеев – он записал на свой счёт пента-трик, забив пять раз. Ещё по голу на свои счета записали Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.
Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт уже 25 февраля. Команда Сергея Семака будет играть против «Волги» из Ульяновска на выезде в рамках Фонбет Кубка России.
Протокол игры
|(1:0) Сергеев Иван II5'
|(2:0) Сергеев Иван II15'
|(3:0) Сергеев Иван II31'
|(4:0) Бакаев Зелимхан41'
|(5:0) Сергеев Иван II55'
|(6:0) Мостовой Андрей61'
|(7:0) Сергеев Иван II75'
|(8:0) Белохонов Аким87'
14 февраля.
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