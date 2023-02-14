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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пента-трик Сергеева помог «Зениту» разнести «Дубай Сити»

14 Февраля 2023 • 11:41 Комментировать

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Зенит» во вторник утром проводил товарищеский матч против «Дубай Сити». Команда Сергея Семака не испытала никаких проблем с этим соперником и отпраздновала крупную победу со счётом 8:0.

Главным героем поединка стал нападающий Иван Сергеев – он записал на свой счёт пента-трик, забив пять раз. Ещё по голу на свои счета записали Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт уже 25 февраля. Команда Сергея Семака будет играть против «Волги» из Ульяновска на выезде в рамках Фонбет Кубка России.

Протокол игры  
Зенит8:0Дубай Сити
(1:0) Сергеев Иван II5'  
(2:0) Сергеев Иван II15'  
(3:0) Сергеев Иван II31'  
(4:0) Бакаев Зелимхан41'  
(5:0) Сергеев Иван II55'  
(6:0) Мостовой Андрей61'  
(7:0) Сергеев Иван II75'  
(8:0) Белохонов Аким87'  
Одоевский ДаниилАлип НуралыКирш ИльяРодригао де СоузаБакаев ЗелимханЕрохин АлександрКозлов ЕвгенийКузяев ДалерСутормин АлексейМостовой АндрейСергеев Иван II
Запасные: Барановский АлексейНогтев РоманСаусь ВладиславБязров ДавидШайхтдинов ДамирБелохонов АкимВершинин Никита
 
14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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