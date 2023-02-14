Слуцкий объяснил, зачем Дзюба «Локомотиву»

Бывший наставник московского ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о трансфере 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».
В разговоре на ютуб-канале «Коммент.Шоу» специалист отметил проблемы «железнодорожников» в атакующей линии. По его мнению, Дзюбу подписали, поскольку «Локомотиву» не хватает чистого центрфорварда.
Слуцкий считает, что москвичам не хватит в атаке лишь Камано и Игнатьева для борьбы за выживание в РПЛ.
Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца нынешнего сезона.
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