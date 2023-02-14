​В «Коньяспоре» отреагировали на новость об интересе к Полозу

В прессе появилась информация о том, что в обозримом будущем нападающий Дмитрий Полоз может сменить «Ростов» на «Коньяспор». Сулейман Огуз, который занимает должность спортивного директора турецкого клуба, дал комментарий по поводу этой информации.

«Трансфер Дмитрия Полоза в наш клуб невозможен», - сказал Огуз, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Дмитрию Полозу летом исполнится 32 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 3 миллиона евро. Если брать сезон 2022/2023, то Полоз записал на свой счёт 9 голов в 20 матчах.

«Коньяспор» на текущий момент занимает восьмое место в турецкой Суперлиге.