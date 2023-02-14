Ярошик: «Жирков - один из лучших левоногих футболистов в России»

Бывший футболист сборной Чехии и московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о решении защитника Юрия Жиркова завершить карьеру.

«У него была очень богатая карьера. Жирков - один из лучших левоногих футболистов в истории российского футбола. Он был профессионалом, на тренировках выкладывался на 100%», - передает слова Ярошика Metaratings.ru.

Напомним, что Жирков дважды становился чемпионом России в составе ЦСКА. Вместе с «армейцами» он также выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

Кроме ЦСКА он отметился выступлениями за «Челси», «Зенит», «Анжи», «Динамо».