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Агент Ренана ответил на вопрос об интересе к игроку «Зенита» из Европы

14 Февраля 2023 • 11:07 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана, высказался об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов. Ранее сообщалось, что подписать футболиста хочет мадридский «Реал».

«Никто из клубов ко мне не обращался по Ренану после того, как он вместе с молодежной сборной выиграл чемпионат Южной Америки», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что 19-летний защитник пополнил ряды петербургского клуба в январе текущего года. С ним был подписан контракт до лета 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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