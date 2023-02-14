В «Шиннике» высказались о драке с украинскими футболистами

Игорь Мережин, который является пресс-атташе ярославского «Шинника», отреагировал на новость о драке между игроками команды с представителями украинского клуба «Минай» на тренировочном сборе в Турции.

«Стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, как пишут в СМИ - нет», - приводит слова представителя ярославского клуба издание «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что после массовой драки в гостиницу были вызваны бригада скором помощи и полиция.

Нападающий сборной Украины избил россиянина