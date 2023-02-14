Вагнер Лав отреагировал на уход Жиркова из футбола

Бразильский центрфорвард Вагнер Лав отреагировал на решение экс-защитника сборной России и московского ЦСКА Юрия Жиркова завершить карьеру в возрасте 39 лет.

«Жирков - талантливый игрок, который мог в одиночку переломить ход игры. Он всегда делал удивительные вещи на поле. Для меня было большой честью играть с ним. Желаю ему удачи», - передает слова южноамериканца издание Metaratings.ru.

Жирков является воспитанником тамбовского «Спартака». На клубном уровне он выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», московское «Динамо» и другие команды.

В составе сборной России Юрий провел 104 поединка и отметился двумя забитыми мячами.