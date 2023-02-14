«Везде была только эта бабёнка»: Ловчев резко высказался о Зареме Салиховой

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев резко высказался о Зареме Салиховой, жене бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Клуб стоило переименовать в ФК «Зарема» - везде была только эта бабёнка. Что ж, время показало - те, кто следит за «Спартаком», приняли меры. «Спартак» снова стал иметь отношение к футболу, а не к скандалам», - гласит сообщение Ловчева в социальных сетях.

Напомним, что Федун покинул «Спартак» в прошлом году. Новым владельцем «красно-белых» стала компания «Лукойл».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.