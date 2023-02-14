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Смородская считает опрометчивым продление контракта с Абаскалем

14 Февраля 2023 • 07:50 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала продление контракта в московском «Спартаке» - наставник клуба, Гильермо Абаскаль, поставил подпись под соглашением до 2025 года. Смородская считает, что это слишком опрометчивый шаг, причем не столько со стороны «Спартака», сколько со стороны самого Абаскаля.

- Ну, не знаю, насколько все это будет устойчиво. Вообще, что сейчас происходит в команде, и будет ли там хорошо завтра, я не знаю. Пока полный туман с будущим и настоящим «Спартака», как мне кажется, - заявила Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская
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