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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Спартак»? Не ориентируйтесь на предсезонку»

14 Февраля 2023 • 07:00 Комментировать

Известный в прошлом нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин не придает большого значения успехам московского «Спартака» в зимний период. Он напомнил, что и ранее «Спартак» очень уверенно выступал тогда, когда это не имеет значения. По его словам, зимние успехи могут стать небольшой радостью для фанатов, однако они ничего не гарантируют после возобновления российского чемпионата в начале марта.

- На предсезонку не нужно ориентироваться. Это дополнительная мотивация и дополнительная радость для болельщиков. Помню, как-то «Спартак» был чемпионом в предсезонке, но в чемпионате потом ничего не показали, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин
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