Новосельцев сравнил работу Бердыева в «Ростове» и «Сочи»

Бывший защитник национальной сборной России Иван Новосельцев прокомментировал появление в «Сочи» известного специалиста Курбана Бердыева.

Бывший футболист сказал, что наблюдал за игрой южного коллектива во время поединков зимнего товарищеского турнира. Специалист отметил улучшение футбола в атакующей линии и выразил мнение, что в оставшейся части Российской премьер-лиги «Сочи» нечасто будет играть в закрытый футбол.

«Когда я играл в «Ростове», мы оборонялись хорошо, но мы и достаточно много забивали», - сказал Новосельцев в эфире «Матч Премьер».

Курбан Бердыев тренировал Ивана Новосельцева в «Ростове».