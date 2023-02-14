СМИ: Бабаев повлиял на процедуру получения Fan ID

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев поспособствовал упрощению процедуры получения Fan ID в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, данное упрощение заключается в том, что теперь появилась возможность оформить электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей, не только в восьми флагманских центрах, а в любом.

Ещё на самых ранних стадиях закона о Fan ID активные болельщики абсолютного большинства клубов Российской премьер-лиги высказались против его введения, что, в частности, выразилось в отказе от посещений фанатами стадионов и, соответственно, матчей своих любимых команд.