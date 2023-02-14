В «Зените» были против перехода Бакаева

По информации издания «Спорт-Экспресс», несколько руководителей петербургского «Зенита» не желали перехода в свой клуб бывшего футболиста московского «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Как сообщает источник, данная история закончилась подписанием контракта с бывшим спартаковцем из-за влияния гендиректора клуба с берегов Невы Александра Медведева.

Вместе со «Спартаком» Бакаев выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России, а также золотые медали Кубка и Суперкубка страны.

Уже в «Зените» спортсмен победил в Суперкубке страны ещё раз, обыграв в решающем матче именно «красно-белый» коллектив.