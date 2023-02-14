Осинькин высказался о новичках «Крыльев Советов» Гарре, Сычевом и Рассказове

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал пополнение состава своей команды новичками Бенжамином Гарре, Владимиром Сычевым и Николаем Рассказовым.

По словам специалиста, все три игрока в данный момент ещё лишь адаптируются в команде и узнают необходимые требования со стороны тренерского штаба.

«Пока мы не можем говорить, что они до конца почувствовали наши игру — всё впереди. Надеюсь, что мы сумеем максимально встроить всех в наш футбол», - приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что самарский коллектив пополнился хорошими игроками, стремящимися к профессиональному и человеческому развитию.