Быстров призвал не сравнивать «Оренбург» и «Крылья Советов» в контексте перехода Сычевого

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Анжи» Владимир Быстров прокомментировал переход Владимира Сычевого в состав самарских «Крыльев Советов».

Специалист заявил, что нельзя между собой сравнивать такие две разные команды, как «Оренбург» и «Крылья Советов», по следующим причинам: первый из названных Быстровым коллективов старается играть в атакующий футбол всегда и везде, а второй – нет, так как тактика совершенно другая.

«Я лучше буду смотреть на «Оренбург», а не на команду, которая к 90 минуте уступает 0:2, а ещё ни разу центр поля не перешла», - сказал эксперт в эфире «Матч Премьер».