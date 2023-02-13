Быстров – о Пиняеве: «Грамотно в Самаре делали, там не сразу его выпускали»

Известный российский футболист Владимир Быстров прокомментировал появление в составе московского «Локомотива» 18-летнего нападающего Сергея Пиняева.

Специалист не считает, что 15 матчей в Российской премьер-лиге можно назвать опытом, особенно если речь идёт о молодом футболисте.

«Показателем будет второй сезон. Самый сложный. Грамотно в Самаре делали, там не сразу его выпускали, постепенно», - приводит Быстрова «Матч Премьер».

Эксперт заявил, что все в «Локомотиве» сейчас ждут только одного – результата, в связи с чем времени на раскачку у молодого игрока Пиняева явно не будет.