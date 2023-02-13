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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров – о «Локомотиве»: «Это шаг вперёд для Глушенкова»

13 Февраля 2023 • 23:45 Комментировать

Известный российский футболист Владимир Быстров высказался о переходе 23-летнего вингера Максима Глушенкова из самарских «Крыльев Советов» в московский «Локомотив».

«Это шаг вперёд для Глушенкова. Самара не могла столько платить, а это всё-таки Москва. Клуб, который боролся за чемпионство, пока туда не пришла банда немецкая», - сказал бывший футболист в эфире «Матч Премьер».

До «красно-зелёной» команды Максим Глушенков также выступал в столичных «Спартаке» и «Чертаново» и подмосковных «Химках».

С «Чертаново» становился победителем Первенства Профессиональной футбольной лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Владимир Быстров Максим Глушенков
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