Быстров – о «Локомотиве»: «Это шаг вперёд для Глушенкова»

Известный российский футболист Владимир Быстров высказался о переходе 23-летнего вингера Максима Глушенкова из самарских «Крыльев Советов» в московский «Локомотив».

«Это шаг вперёд для Глушенкова. Самара не могла столько платить, а это всё-таки Москва. Клуб, который боролся за чемпионство, пока туда не пришла банда немецкая», - сказал бывший футболист в эфире «Матч Премьер».

До «красно-зелёной» команды Максим Глушенков также выступал в столичных «Спартаке» и «Чертаново» и подмосковных «Химках».

С «Чертаново» становился победителем Первенства Профессиональной футбольной лиги.