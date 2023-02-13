Быстров высказался о появлении Глушакова в «Пари НН»

Известный российский футболист Владимир Быстров прокомментировал появление в составе «Пари Нижнего Новгорода» опытного спортсмена Дениса Глушакова.

Специалист раскритиковал действия руководства нижегородского клуба, обещавших в своё время, по его словам, ставку на молодых игроков.

«Если тренер сможет его вписать в командную игру, а не требовать, чтобы он делал то, чего не делал даже в лучшие годы. Как Гогниев от него требовал тоже», - сказал бывший футболист в эфире «Матч Премьер».

По словам эксперта, в данном случае очень многое будет зависеть от наставника коллектива из Нижнего Новгорода.