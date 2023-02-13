Новосельцев: «Пиняев по потенциалу мне всегда напоминал Андрея Аршавина»

Бывший защитник национальной сборной России Иван Новосельцев высказался о новичке московского «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Пиняев по потенциалу мне всегда напоминал Андрея Аршавина. Он юркий, лёгкий, с мячом активно двигается, всегда что-то придумает», - приводит слова Новосельцева «Матч Премьер».

Специалист признался, что у него вызывает интерес дальнейшая футбольная судьба 18-летнего спортсмена, однако в то же время признался, что считает отсутствие баланса у «железнодорожников», столь близко и опасно расположившихся у зоны вылета, во второй половине сезона неизбежно.