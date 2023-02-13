Григорян – о Дзюбе: «Такая порода выживает только тогда, когда есть конфликт»

Бывший наставник пятигорского клуба «Машук-КМВ» Александр Григорян высказался об игроке московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба такой человек, что, добиваясь успеха, продолжал параллельно находить себе врагов. Это ему не мешает, а помогает добиваться результата. Такая порода выживает только тогда, когда есть конфликт и противоречия», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Артём Дзюба ранее уже выступал за московский клуб, более того, он является воспитанником его академии – речь идёт о московском «Спартаке». В «красно-белой» футболе спортсмен три раза выигрывал серебряные медали чемпионата России. После первого московского этапа Дзюба решил отправиться в Санкт-Петербург и надолго закрепиться в составе местного «Зенита».