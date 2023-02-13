Григорян – о Сычевом: «Он осознанно выбрал «Крылья», на который не повлияли money-money»

Бывший наставник московского «Арарата» и ереванского «Урарту» Александр Григорян поделился своим мнением о переходе Владимира Сычевого из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов».

По словам специалиста, 26-летний спортсмен отдаёт себе отчёт в том, что в самарской команде ставка будет сделана именно на него.

Кроме того, по мнению эксперта, именно демонстрация хороших результатов в Самаре может позволить ему развить свою карьеру, однако плохие выступления могут эту самую карьеру поставить под вопрос.

Также Григорян высказался и по тому поводу, что Сычевой выбрал именно самарский клуб, а не петербургский «Зенит»: «Да, я знаю эту ситуацию изнутри. Он осознанно выбрал «Крылья», на который не повлияли money-money. А это уже серьёзный выбор», - цитирует специалиста «Матч ТВ».