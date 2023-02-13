СМИ: Федун продал «Спартак» из-за Алекперова

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Леонид Федун прошлым летом перестал быть владельцем московского «Спартака» в связи с мнением предпринимателя Вагита Алекперова, убедившего, по информации издания, основного акционера «Лукойла» в такой необходимости.

При Леониде Федуне «красно-белые» выиграли несколько трофеев, в том числе чемпионат, кубок и суперкубок России.

В настоящий момент «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Именно на этой позиции спартаковцы чаще всего и заканчивали чемпионат при Федуне, а если говорить конкретно – шесть раз.