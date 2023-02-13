Григорян – об Абаскале: «Я вижу очень талантливого тренера у нас в РПЛ»

Бывший наставник махачкалинского «Анжи», владивостокского «Луча» и подмосковных «Химок» Александр Григорян прокомментировал продление контракта «Спартаком» с главным тренером своей команды Гильермо Абаскалем.

Специалист считает, что для того, чтобы что-либо оценивать, необходимо сравнивать между собой определённые виды деятельности. Так, по мнению эксперта, у молодого испанского тренера уже есть чему поучиться многим другим тренерам.

Отдельно Григорян отметил футбол, который демонстрировал «красно-белый» коллектив во время зимнего товарищеского турнира.

«Я увидел в игре новые краски. Он не останавливается и развивает игру. Я вижу очень талантливого тренера у нас в РПЛ», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».