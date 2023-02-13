Защитник «Ростова» Мелёхин: «Идеальный расклад – самые высокие места»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал амбиции «жёлто-синей» команды на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги.

«Идеальный расклад – самые высокие места. Но нам нужно выполнять требования в каждом конкретном матче. Реальный? Мы же все хотим идеальный расклад – поэтому пусть будет первое место», - цитирует Мелёхина «РБ Спорт».

19-летний спортсмен выступает за южный клуб с зимы 2021 года, дебютировал в РПЛ 22 августа в гостевом матче пятого тура против «Пари Нижнего Новгорода».

На данный момент «Ростов» располагается на третьей позиции в чемпионате страны, имея в своём активе 35 очков.