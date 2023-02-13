Леандро Фернандес – о «Спартаке» и ЦСКА: «Это были по-настоящему большие игры»

Бывший игрок столичного «Динамо» Леандро Фернандес высказался о других московских клубах – «Спартаке» и ЦСКА.

Аргентинец заявил, что, выходя на поле в «бело-голубой» футболке, он одинаково серьёзно относился к каждому сопернику, противостоящему команде, однако признался, что есть две команды, которые он может назвать «особенными» в смысле поединков.

«Особенными соперниками для меня являлись «Спартак» и ЦСКА. Это были по-настоящему большие игры», - цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

В составе московского коллектива Фернандес выигрывал бронзовые медали чемпионата России и серебряные медали Кубка страны.