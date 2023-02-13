Даниил Денисов: «Тавареш и Дуарте потихонечку вкатываются»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о защитниках команды Томаше Тавареше и Алексисе Дуарте. Напомним, футболисты пополнили состав «красно-белых» текущей зимой.

«Новички «Спартака»? Тавареш и Дуарте потихонечку вкатываются, обрастают связями и начинают обращаться. Думаю, у них все уже хорошо», — приводит слова Денисова Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний Денисов принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив четыре результативные передачи.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 36 очков.