Динияр Билялетдинов: «В этом сезоне «Спартаку» будет трудно догнать «Зенит»

Экс-игрок московского «Спартака» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, верит ли он, что Гильермо Абаскаль приведёт «красно-белых» к чемпионству.

«В этом сезоне сделать это будет трудно. «Зенит» создал отрыв. А успехи «Спартака» в товарищеских матчах не стоит переоценивать. Тут ведь важно грамотно распределить силы, не совершить фальстарт. У Абаскаля такого опыта нет», — цитирует Билялетдинова «Плеймейкер».

По мнению бывшего футболиста, Абаскалю самому интересно, сможет ли он привести команду к трофею. При этом Билялетдинов отметил, что верит в перспективы испанца в «Спартаке».

Ранее столичный клуб сообщил о продлении сотрудничества с Абаскалем до 2025 года. После 17 туров «красно-белые» идут на втором месте в РПЛ. Отставание «Спартака» от «Зенита» составляет шесть очков.