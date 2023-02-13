Динияр Билялетдинов: «Не от всех матчей «Спартака» я осенью получал удовольствие»

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался об игре «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Нравится ли мне футбол Абаскаля? Местами. Не от всех матчей «Спартака» я осенью получал удовольствие. Абаскалю надо добиться от команды более стабильной игры», — приводит слова Билялетдинова «Плеймейкер».

Эксперт отметил, что периодически соперники перекусывают атакующую линию «красно-белых», а у подопечных Абаскаля не находится запасного плана на игру.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.