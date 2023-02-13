Динияр Билялетдинов: Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» не из-за денег, ему интересен проект

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на продление «красно-белыми» контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Два года — нормальный срок. У руководителей «Спартака» не было причин расставаться с Абаскалем. Поэтому все логично», — цитирует Билялетдинова «Плеймейкер».

По мнению эксперта, испанец остался в клубе не из-за денег, Абаскалю интересен этот проект, и летом он сможет усилить состав, ведь если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то трансферы просто необходимы.

Ранее «красно-белые» объявили о продлении трудового соглашения с 33-летним Абаскалем до 2025 года. После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.