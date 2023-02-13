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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Мы надеемся, что после ухода из «Спартака» Рассказов перезагрузится»

13 Февраля 2023 • 20:42 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о защитнике команды Николае Рассказове. Напомним, 25-летний игрок текущей зимой перебрался в Самару из «Спартака».

«У Николая есть потенциал. Насколько он был раскрыт и насколько мы его раскроем ― посмотрим. Конечно, мы верим, что он сможет прибавить в «Крыльях». Мы надеемся, что после ухода из «Спартака» Рассказов перезагрузится», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

По мнению тренера, Рассказову нужно какое-то время поиграть без такого давления, как в «Спартаке», у него были ошибки, но там его критиковали за все подряд. Осинькин отметил, что неодаренные люди не проводят за «Спартак» столько матчей, как у Рассказова.

В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Николай Рассказов
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