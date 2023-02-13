Ганчаренко — топ-тренер, считает Сунгатулин

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о главном тренере команды Викторе Ганчаренко.

«Результаты «Урала»? В первую очередь сказалось великолепное отношение тренера к команде. Мы стараемся выполнять по максимуму все, что Виктор Михайлович от нас требует. Ганчаренко — топ-тренер. Ну и удача — без нее никуда», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Хавбек рассказал, что Ганчаренко является очень требовательным специалистом, но никогда не перегибает, он идеально чувствует баланс игроков. Ганчаренко — хороший психолог, добавил футболист.

«Урал» ушел на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 17 туров. Возобновление чемпионата состоится 3 марта.