Бывший зенитовец может стать самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может стать самым высокооплачиваемым игроком МЛС, рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Дело в том, что в скором времени его клуб «Остин» рассчитывает продлить контракт с аргентинцем до 2026 года – это сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС. Действующее соглашение Дриусси с американским клубом закончится в конце 2024 года.

Напомним, что Дриусси покинул «Зенит» и перебрался в «Остин» летом 2021 года, до этого игрок выступал за петербургский клуб пять лет. Аргентинцу всего 27 лет, он является воспитанником знаменитого «Ривер Плейта».