Салихова: Абаскаль принял правильное решение, через два года он будет востребован в Европе

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что Гильермо Абаскаль сделал правильный выбор, продлив контракт с «красно-белыми».

Салихова заявила Sport24, что сейчас Абаскаль набирается опыта и растет как тренер, на данный момент его не позовут в сильнейшие европейские клубы, но в случае успеха в «Спартаке» его котировки возрастут через пару лет.

«Поэтому принято грамотное решение остаться и поставить красивую игру, постараться выиграть со «Спартаком», — добавила Салихова Sport24.

Ранее «красно-белые» сообщили о продление контракта с Абаскалем до 2025 года. После 17 туров столичный клуб идет на второй строчке в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.