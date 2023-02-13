По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА не делал официального предложения «Нюрнбергу» по трансферу нападающего Квадво Дуа.

Определённые консультации с клубом проводились, но в «Нюрнберге» не будут рассматривать предложение в 1 миллион евро.

Во время зимнего трансферного окна Квадво Дуа был оценен в 3 миллиона евро. «Нюрнберг» рассчитывает сохранить его до лета, ожидая, что трансферная цена вырастет. Только очень серьёзное предложение заставит «Нюрнберг» отпустить его зимой.

Квадво Дуа 25 лет. В сезоне 2022/2023 швейцарский нападающий провёл за «Нюрнберг» 22 матча. В них Дуа забил 6 голов и отдал 2 голевых паса на партнёров.