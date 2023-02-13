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​ЦСКА не делал предложения по трансферу Дуа эксклюзив

13 Февраля 2023 • 19:35 Комментировать

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА не делал официального предложения «Нюрнбергу» по трансферу нападающего Квадво Дуа.

Определённые консультации с клубом проводились, но в «Нюрнберге» не будут рассматривать предложение в 1 миллион евро.

Во время зимнего трансферного окна Квадво Дуа был оценен в 3 миллиона евро. «Нюрнберг» рассчитывает сохранить его до лета, ожидая, что трансферная цена вырастет. Только очень серьёзное предложение заставит «Нюрнберг» отпустить его зимой.

Квадво Дуа 25 лет. В сезоне 2022/2023 швейцарский нападающий провёл за «Нюрнберг» 22 матча. В них Дуа забил 6 голов и отдал 2 голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нюрнберг Трансферы футбола - зима 2023 Квадво Дуа
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