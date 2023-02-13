Кузьмичёв: Абаскаль может привести «Спартак» к чемпионству

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказал мнение о продлении трудового соглашения между «Спартаком» и главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Команда при нем хорошо смотрится, никаких конфликтов нет, он сумел наладить микроклимат. Для меня это правильное решение, зачем тянуть до последнего. Лучше продлить контракт с Абаскалем и рассчитывать на него дальше», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Спартак» может стать чемпионом под руководством Абаскаля, все игроки уже знают его требования, они могут прогрессировать и бороться с «Зенитом».

Ранее стало известно, что «красно-белые» продлили контракт с 33-летним испанцем до 2025 года.