Шавло: «У «Спартака» хорошие шансы побороться за трофеи в этом сезоне»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на продление трудового соглашения главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Продление контракта с Абаскалем — это хорошо, это сопутствует результату и игре, которую показывает команда. Видны плоды работы тренера. Хорошие шансы побороться за трофеи в этом сезоне», — цитирует Шавло «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт отметил, что дисквалификация основных игроков может помешать в борьбе за победу в Фонбет Кубке России, а в чемпионате ситуация еще сложнее, ведь «Спартаку» нужно ждать ошибки «Зенита» и самому не терять очки.

13 февраля «красно-белые» сообщили о продлении сотрудничества с 33-летним Абаскалем до 2025 года.