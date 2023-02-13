Экс-игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о продлении контракта с Гильермо Абаскалем.

- Абаскаль продлил контакт со «Спартаком» до лета 2025 года. Как это оцениваете?

- Судя по той игре, которую показывает команда, все логично.

- Как думаете, почему именно сейчас «Спартак» переподписал с ним контракт: из-за опасений, что он уйдет, или он наработал на прибавку к зарплате и новый контракт?

- Не знаю, чья это была инициатива, но мне кажется, что «Спартак» делает все правильно.

- У вас были опасения, что Абаскаль может уйти, потому что писали про интерес со стороны испанских клубов?

- Не знаю, насколько в такой ситуации для него было правильно уйти. Он только создал боеспособную команду, вошел в тренерский кураж, поймал игру, нащупал взаимодействия. Как уходить, не добившись результата? Еще неизвестно, получится ли там. «Спартак» - не последний клуб, и для его опыта было бы хорошо побороться с «Зенитом». Думаю, что такая мотивация у него все-таки есть.

- Верите, что Абаскаль может добиться чемпионства, раз у него еще есть несколько сезонов?

- Да, у него хорошо получается создать команду, атмосферу, боеспособный коллектив, и думать об уходе в другой клуб сейчас не время.

- Как считаете, только деньги сыграли роль, или в «Спартаке» он имеет все, что необходимо, что он хочет?

Реклама

- Ему уже достаточно комфортно. Абаскаль хорошо себя чувствует, поэтому логично переподписать с ним договор. Этот тренер кажется клубу перспективным, и у него хорошо получается.

- Что этот испанский специалист привнес в «Спартак»?

- Здесь много нюансов. У него хороший подбор игроков, он их правильно расставил, они сыгрались. Он доверил молодежи, они этим воспользовались и показывают достойный футбол. Плюс Абаскаль создал рабочую и конкурентную атмосферу. Поэтому ребята и тренируются, и играют в удовольствие. Игра получается. Команда раскрепостилась. Он проделывает хорошую работу, и результат на лицо.

- Сейчас группа атаки «Спартака» сильнее или слабее, чем у «Зенита», с которым он борется?

- У «Зенита» подбор футболистов высокого класса. И в атаке тоже. Сейчас у «Зенита» есть перестановки, кто-то хотел уходить, у кого-то не получилось сменить клуб. «Спартак» может брать своим задором. Игроки передней линии быстрые, техничные. Они сыгрались, почувствовали друг друга. В мобильности «Спартак» не уступит «Зениту». В завершении атаки, в исполнительском мастерстве – может быть, и уступает. Но в целом, «Спартак» может побороться с питерцами за чемпионство.

- Как думаете, Абаскаль доработает контракт до конца, или при неудачах его могут уволить?

- Все возможно. Давление таблицы, молодые футболисты не справятся с нагрузкой, и что-то не будет получаться. Команда может потерять уверенность. Но мне кажется, тот путь, который выбрал Абаскаль, – правильный. Футбол показывает, что команда прогрессирует, футбол становится интересным, качественным.

Елена Григорьевская