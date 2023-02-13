​Канчельскис: «В «Спартаке» детский сад – всё время плачутся»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в очередной раз высказался о московском «Спартаке».

«Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, всё время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит Legalbet.

Канчельскис отметил, что у «Спартака» нет шансов опередить «Зенит» и стать чемпионом России в этом сезоне. Более того, по мнению Канчельскиса, «красно-белые» могут опуститься даже со второго места.

После семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.