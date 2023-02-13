Бушманов: «При Абаскале «Спартак» играет в хороший футбол»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о продлении контракта наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Это вполне логичное решение. При нем «Спартак» играет в хороший футбол, игроки прогрессируют, на мой взгляд. Все ребята прибавляют», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, новость о продлении контракта с Абаскалем поможет игрокам сконцентрироваться на футболе, ведь в СМИ было много слухов о возможном уходе тренера.

Ранее «Спартак» объявил о продлении трудового соглашения с Абаскалем до 2025 года. По информации СМИ, зарплата испанца по новому договору составит полтора миллиона евро.