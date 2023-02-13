В «Динамо» сообщили, что «Челси» не контактирует с клубом по Захаряну

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», ответил на вопрос об интересе «Челси» к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Челси» не контактирует с нами по переходу Захаряна», - высказался Гафин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В прошлом году сообщалось, что «Челси» не смог подписать Арсена Захаряна из-за проблем с переводом средств в условиях санкций. В то же время в начале 2023 года «Зенит» осуществил переход Деяна Ловрена в «Лион». Дмитрий Гафин не смог объяснить, почему так получилось.

«Могу предположить, что «Челси» не нашёл возможности для осуществления транзакции. О причинах вам надо спрашивать «Челси», - высказался представитель «Динамо».

Портал transfermarkt оценивает 19-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.