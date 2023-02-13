Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил, что считает Юрия Жиркова, который завершил карьеру, примером для молодых футболистов.

«Мне кажется, это дело двух сторон. С одной стороны, это сам Юрий должен изъявить желание, а с другой - клубы, за которые он выступал, об этом тоже нужно продумать. Вообще у нас институт прощальных матчей не очень развит. Конечно, заслуги Юрия велики перед российским футболом, какие тут разговоры могут быть? Он всё, что можно, выиграл в наших условиях. Человек, который не замечен ни в каких скандалах. Он может быть примером для подрастающего поколения», — сказал Непомнящий.

39-летний Жирков находился без клуба с июля 2022 года. Его последней командой стали подмосковные «Химки», в которых он провёл полгода и сыграл лишь три матча.