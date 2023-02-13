Федерация футбола Южной Азии (SAFF) объявила о том, что в юношеском женском чемпионате (U-17) примет участие сборная России.

«Мы рады сообщить, что Россия поучаствует в женском юношеском чемпионате, который пройдёт в Дакке с 20 по 28 марта», - говорится в сообщении SAFF.

Федерация футбола Южной Азии является подразделением Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Юношеская сборная России на турнире в Бакке проведёт четыре матча. Соперниками будут Бангладеш (22 марта), Бутан (24 марта), Непал (26 марта) и Индия (28 марта).

Отметим, что уже почти год футбольная Россия сталкивается с санкциями почти на всех уровнях.