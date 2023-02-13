Окоча — об Эменике: «Это топовый нападающий, который отлично себя показал в «Спартаке»

Экс-игрок «ПСЖ» Джей-Джей Окоча высказал мнение о бывшем форварде московского «Спартака» Эммануэле Эменике.

«Я лично знаю Эммануэля. Это топовый нападающий, который отлично себя показал в «Спартаке» и «Фенербахче». О нем до сих пор помнят болельщики, как о забивном форварде», — приводит слова Окоча Sport24.

Напомним, Эменике защищал цвета «красно-белых» с 2011 по 2013 год. Стоит отметить, что в составе «Спартака» нападающий стал обладателем серебряных медалей РПЛ.

Нигериец завершил карьеру игрока в 2019 году в возрасте 31 года. Последним клубом Эменике был бельгийский «Вестерло».