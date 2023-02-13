Кавазашвили: Я приветствую продление контракта с Абаскалем

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал продление контракта главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Достаточно серьезное предложение. Почти за год нахождения Абаскаля в «Спартаке в руководстве клуба и, самое главное, в «Лукойле» убедились — выбор был сделан правильный», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, Абаскаль больше всех подходит спартаковскому духу из тех тренеров, которые ранее работали в клубе. Абаскаль выбрал правильный вектор, сделав ставку на воспитанников, считает экс-вратарь.

Ранее «Спартак» объявил о продлении соглашения с 33-летним испанцем до 2025 года.