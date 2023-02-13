Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мендоза: «В Испании знают об успехах Абаскаля в РПЛ» эксклюзив

13 Февраля 2023 • 18:07 Комментировать (1)

Известный испанский футбольный агент Антонио Мендоза в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал продление контракта Гильермо Абаскаля со «Спартаком».

«В Испании знают, кто такой Гильермо Абаскаль, знают об его успехах в России. Мог ли он оказаться в Испании по ходу сезона? Сомневаюсь, я видел, что в прессе писали об интересе к нему от «Севильи», но это же бред, они только назначил Сампаоли. «Валенсия»? Вы же видите, что творится в клубе, в руководстве, идти туда сейчас — футбольное самоубийство. Если Абаскаль будет успешен и дальше, на него обратят внимание хорошие клубы в Испании и хотя бы задумаются о его назначении, но сейчас это не актуально», — сказал Мендоза.

13 февраля «Спартак» объявил о продлении сотрудничества с 33-летним испанцем до 2025 года. По данным СМИ, заработная плата Абаскаля составит 1,5 миллиона евро в год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Антонио Мендоза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
520si
13 Февраля 2023 в 19:18
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
19:25 · Россия. Премьер-лига
Салихова - об Абаскале: «Было бы обидно, если б на его место пришёл Карпин и половина «Ростова»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Абаскаль может привести «Спартак» к чемпионству
19:16 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил заслуги Абаскаля в игре «Спартака»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «У «Спартака» хорошие шансы побороться за трофеи в этом сезоне»
18:58 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Рубина» оценил игру Дзагоева
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «В «Спартаке» детский сад – всё время плачутся»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «При Абаскале «Спартак» играет в хороший футбол»
18:34 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что «Челси» не контактирует с клубом по Захаряну
18:27 · Россия. Премьер-лига
Женская юношеская сборная России сыграет на турнире в Азии официально
18:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела уверен, что из Жиркова получится отличный тренер 1
18:24 · Россия. Премьер-лига
Окоча — об Эменике: «Это топовый нападающий, который отлично себя показал в «Спартаке»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Ловчев объяснил, что значит новый контракт со «Спартаком» для Абаскаля
18:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Абаскаль заслужил новый контракт»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Я приветствую продление контракта с Абаскалем
18:01 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Абаскаль заслужил новый контракт со «Спартаком», он заставил критиков переобуться»
Все новости
Рекомендуем