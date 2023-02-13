Известный испанский футбольный агент Антонио Мендоза в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал продление контракта Гильермо Абаскаля со «Спартаком».

«В Испании знают, кто такой Гильермо Абаскаль, знают об его успехах в России. Мог ли он оказаться в Испании по ходу сезона? Сомневаюсь, я видел, что в прессе писали об интересе к нему от «Севильи», но это же бред, они только назначил Сампаоли. «Валенсия»? Вы же видите, что творится в клубе, в руководстве, идти туда сейчас — футбольное самоубийство. Если Абаскаль будет успешен и дальше, на него обратят внимание хорошие клубы в Испании и хотя бы задумаются о его назначении, но сейчас это не актуально», — сказал Мендоза.

13 февраля «Спартак» объявил о продлении сотрудничества с 33-летним испанцем до 2025 года. По данным СМИ, заработная плата Абаскаля составит 1,5 миллиона евро в год.