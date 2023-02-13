Шишкин: «Абаскаль заслужил новый контракт со «Спартаком», он заставил критиков переобуться»

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на продление трудового соглашения Гильермо Абаскаля с «красно-белыми». Новый контракт 33-летнего испанца с командой рассчитан до 2025 года.

«Гильермо заслужил новый контракт со «Спартаком». Абаскаль за полгода заслужил к себе уважение и симпатию. Сумел сплотить команду, поставив хорошую игру. Испанец заставил очень многих критиков переобуться и поменять мнение о себе», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, если «Спартак» предложил долгосрочный контракт Абаскалю, значит, ему полностью доверяют, но, возможно, стоило подождать до конца сезона, а не продлевать сейчас.

По данным СМИ, по новому соглашению Абаскаль будет зарабатывать полтора миллиона евро в год. Ранее специалист получал 750 тысяч.