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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Награда за первый трофей»: Фанаты шутят после продления контракта Абаскаля в «Спартаке»

13 Февраля 2023 • 17:50 Комментировать

В понедельник «Спартак» объявил о пролонгации трудового соглашения с Гильермо Абаскалем. Новый контракт связывает испанца с московским клубом до завершения сезона 2024/2025.

В социальных сетях фанаты других клубов принялись активно шутить на тему продления контракта Абаскаля.

«Награда за первый трофей», - иронично написал один из пользователей, имея в виду победу «Спартака» на зимнем турнире РПЛ.

«По конспектам Кононова», - написал в той же «ветке» другой любитель футбола. Он вспомнил экс-тренера «красно-белых» Олега Кононова. При нём «Спартак» уверенно выиграл межсезонный турнир, но дальше специалист провалился.

«Все равно уволят раньше. Скриньте», - спрогнозировал ещё один фанат. Судя по аватару, он болеет за ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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