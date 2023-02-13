Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт. Новый трудовой договор связывает 33-летнего испанца с московским клубом до завершения сезона 2024/2024. После подписания контракта Абаскаль дал комментарий.

«Спасибо клубу за доверие. «Спартак» - это одна семья. Мы идём к победам вместе!» - сказал Абаскаль. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба.

Гильермо Абаскаль работает со «Спартаком» с лета. В 24 матчах при испанце команда одержала 15 побед при 3 ничьих и 6 поражениях.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт уже 22 февраля – против «Локомотива» в рамках Фонбет Кубка России.