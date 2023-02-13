В «Спартаке» заявили, что рады продлению контракта с Абаскалем

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал продление трудового договора с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба», — цитирует Мележикова официальный сайт «красно-белых».

Ранее стало известно, что 33-летний Абаскаль подписал новый контракт со «Спартаком» до 2025 года. По данным СМИ, зарплата специалиста выросла вдвое, и теперь испанец будет получать полтора миллиона евро в год.